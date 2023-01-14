Луганск, 14 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Киевские боевики 14 января ведут обстрел города Кременная в ЛНР. Город атакуют в том числе в его центре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший глава представительства ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Кременная под обстрелом. Боевики бьют из арты и минометов. Прилетает и по центральным улицам», — написал политик.

Напомним, в конце декабря 2022 года военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в район города Кременная ВСУ перебросили свои штурмовые группы, в составе которых имеются иностранные наёмники.

Родион Мирошник также 14 января высказал мнение, что страны Запада заплатили Киеву как камикадзе и не намерены инвестировать в восстановление Украины.