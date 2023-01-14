Анкара, 14 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Принятые западными странами ограничительные меры в отношении Москвы были неэффективными. Об этом иностранным журналистам заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

По словам представителя президента Турции Ибрагима Калына, меры Запада не изменили действия России и не помогли Украине.

«Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку они нанесут больше ущерба экономике Турции, чем самой РФ», — сказал Ибрагим Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Турции сообщил, что в возможных переговорах по урегулированию конфликта на территории Украины должны наряду с Россией принимать участие Евросоюз и США.