Киев, 14 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В шести захваченных режимом Киева областях Украины снова объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 14 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях и части Одесской области около 15:00 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили на захваченных режимом Киева территориях ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.