Москва, 14 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины в течение прошедших суток сбили четыре беспилотных летательных аппарата противника и перехватили семь реактивных снарядов. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Viktor Chernov ПВО

По информации министерства, беспилотники были уничтожены в небе над территориями ЛНР и ДНР. Снаряды ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» были перехвачены над городом Бердянск и посёлком Новый Свет, находящимися в ДНР.

С начала спецоперации, по данным Минобороны РФ, российские подразделения сбили 2880 беспилотников. Также были уничтожены 372 самолёта, 200 вертолётов, 400 зенитно-ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 РСЗО, 3828 пушек и миномётов.