Москва, 14 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Церемония прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся 14 января в Москве на 80-м году жизни, состоится 17 января в театре «Ленком», заявил директор театра Марк Варшавер.

Валерий© Шарифулин/ТАСС Инна Чурикова

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — рассказал Варшавер в интервью РИА Новости.

Напомним, звания Народная артистка СССР Инна Чурикова была удостоена в 1991 году, в 1985 году она стала Народной артисткой РСФСР, в 1977 году — Заслуженная артисткой РСФСР.