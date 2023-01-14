Москва, 14 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Семь гаубиц киевских боевиков были уничтожены за последние сутки российскими военными в ходе спецоперации в Донбассе. Об этом 14 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Lvova Anastasiya С3 «Акация»

Читайте также: В Запорожской области уничтожены четыре гаубицы ВСУ

«В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены три гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики», ― указал генерал-лейтенант.

Кроме того, в районе населённого пункта Васильевка в ДНР ВС России были ликвидированы две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», а в районе Новодмитровки в ДНР и города Гуляйполе Запорожской области уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Ранее по теме: Российские военные уничтожили три украинские гаубицы Д-20 в Донбассе

Также киевские боевики лишились артиллерийской системы М777 производства США. Она была разгромлена в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, за время проведения специальной военной операции российские военные уничтожили более 3,8 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ.