Москва, 14 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российские артиллеристы в течение прошедших суток уничтожили произведённые в США станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, которые использовали ВСУ. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По данным министерства, станции находились на временно оккупированной территории. Одна из них была расположена возле Кировска, Донецкой Народной Республики, вторая — в районе Успеновки Запорожской области.

Также в Минобороны сообщили, что артиллерия РФ за последние сутки уничтожила семь артиллерийских установок противника, в том числе одну, произведённую в США.