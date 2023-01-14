Конашенков сообщил о продвижении ВС РФ в направлении Соли в ДНР
Соледар, ДНР, 14 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 14 января сообщил о продвижении российских штурмовых отрядов в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики.
Генерал-майор Игорь Конашенков
Генерал-майор Игорь Конашенков
По его словам, наступательные действия проводились при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.
Он отметил, что всего за последние сутки на указанном направлении «уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля».
Также в ходе брифинга Игорь Конашенков сообщил о поражении 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад Вооруженных сил Украины.