Донецк, 14 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ уничтожили две группы диверсантов на южнодонецком направлении. Они были разоблачены в районах населенных пунктов Новомихайловка и Шевченко. Об этом 14 января сообщило на брифинге Министерство обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в течение минувших суток на данном направлении было ликвидировано свыше 30 боевиков ВСУ, уничтожены два боевых броневика и четыре пикапа.

Также в Миноброны отметили, что за минувшие сутки мотострелки Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносили огневое поражение по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка в ДНР.