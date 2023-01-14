Москва, 14 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки лишились нескольких складов с боеприпасами. Об этом 14 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Он уточнил, что объекты были уничтожены в районе населённых пунктов Горняк Донецкой Народной Республики и Зелёный Гай Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов», ― сказал Конашенков.

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Также, по словам представителя оборонного ведомства, в ходе спецоперации были уничтожены 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры нанесения удара РСЗО «Град» по складам с боеприпасами киевских боевиков.