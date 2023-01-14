Москва, 14 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские войска уничтожили на купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) киевских войск. Об этом 14 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Российский военнослужащий

Как указал официальный представитель Минобороны, армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли на купянском направлении поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны киевского режима около населенных пунктов Першотравневое, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 30 украинских нацистов, а также два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны РФ рассказало о ещё одном российском военнослужащем — ефрейторе Кирилле Бубееве, совершившем героический поступок на поле боя.