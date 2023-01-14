Москва, 14 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Российские военные нанесли огневое поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Полегенько ВС России

В ведомстве поясняется, что на краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка.

«Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится также в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ выложило в Сеть видео применения высокоточных боеприпасов по целям ВСУ в зоне спецоперации.

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