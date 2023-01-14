Москва, 14 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила 14 января дирекция театра «Ленком».

Артем Геодакян/ТАСС Инна Чурикова

Чурикова снялась в десятках фильмов. Став звездой советского кино, она продолжала сниматься в российских фильмах.

В Московском государственном театре «Ленком» была задействована в таких спектаклях, как «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Чайка», «Женитьба».