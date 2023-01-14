Соледар, ДНР, 14 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал беженцам из Соледара об алгоритме действий для интеграции в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Основные моменты обозначим. По каким процедурам и как, и что будет происходить. Мы с этим уже сталкивались. Не с чистого листа все начинаем… Поэтому всё будет быстрее», — цитирует Пушилина РИА Новости 14 января.

Также врио главы ДНР пообещал, что вся инфраструктура Соледара, разрушенная киевскими боевиками, будет восстановлена так быстро, как это возможно, а каждому беженцу будет предоставлена возможность получения работы.

О полном освобождении от ВСУ было объявлено 13 января в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации.