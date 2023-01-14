Кемерово, 14 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Топкинском городском округе Кемеровской области, в результате чего погибли пять человек, возбудили следователи. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ранее поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Топкинском городском округе Кемеровской области, в результате которого погибли пять человек.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительной информации, во время совершения обгона водить легковушки выехала на встречную полосу, где не справилась с управлением и столкнулась с двигавшимся на встречу пассажирским автобусом.

При этом отмечается, что в результате столкновения водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в числе которых было трое 17-летних подростков, погибли на месте, 12 пассажиров автобуса и его водитель не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Кемеровской области погибли пять человек.