Южно-Сахалинск, 14 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Причиной массового выброса сардины иваси на острове Кунашир Сахалинской области мог стать термический шок. Такое предположение выдвинула журналистам в субботу, 14 января, заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская.

Alexandr Liskin Остров Кунашир

По её словам, есть вероятность того, что в районе произошло резкое понижение температуры воды. В результате у рыб мог произойти термический шок, которой стал причиной гибели.

Специалисты пока не озвучили точной причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кунашире 13 января произошел шторм, последствиями которого стал массовый выброс и гибель дальневосточных сардин (иваси). В указанном районе не наблюдалось видимых загрязнений акватории.