Афины , 14 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Решение Конгресса США по продаже американских истребителей Турции и Греции не связно между собой. Об этом 14 января на пресс-конференции в Александруполисе сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель F-16

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В беседе с журналистами он пояснил, что не знает деталей запроса, который в Конгресс США намерены направить американские власти с просьбой одобрить продажу Турции истребителей F-16.

Он отметил, что Греция подала собственный запрос на поставку истребителей F-35.

«F-35 ― это совсем не параллельный подарок [Греции]. Мы заинтересованы в нашей собственной программе вооружений, ― цитирует ТАСС премьер-министра Греции. ― Мы подали собственный запрос. Это не связано друг с другом».

По словам главы греческого правительства, необходимым условием для продажи Конгрессом систем вооружений Турции является «изменение поведения» Анкары.

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«То, что Конгресс будет делать с запросом Турции, ― их собственная тема», ― указал Мицотакис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Белого дома заявили, что американская администрация собирается запросить у Конгресса США одобрение сделки на продажу Турции американских истребителей F-16. В рамках договора Вашингтон хочет продать Анкаре 40 таких боевых машин, а также комплекты, предназначенные для модернизации 79 самолётов этого типа, которые стоят на вооружении турецких Военно-воздушных сил.

Также отмечает, что одновременно с этой сделкой Конгресс США может согласовать продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35. Как полагают журналисты газеты The Wall Street Journal, таким образом Вашингтон планирует ослабить недовольство Афин в связи с возможной сделкой между Соединёнными Штатами и Турцией.