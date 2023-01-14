Донецк, 14 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Оборудование угольных шахт в Донецкой Народной Республике крайне изношено, в связи с этим требуется его замена на новое. Это предстоит сделать новым владельцам шахт в ближайшие три года. Об этом заявил 14 января в эфире телеканала «Россия 24» заместитель председателя правительства ДНР, министр угля и энергетики Андрей Чертков.

Alexander Rekun Шахтеры в Донбассе

«Все оборудование на шахтах — это износ 80–85%. Его надо менять. <…> Основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что требуется провести большие работы в плане обеспечения безопасности людей во время работы на шахтах.

Ранее о том, что те угольные шахты, которые находились на оккупированной Киевом части Луганской Народной Республики, безвозвратно утеряны из-за действий украинского режима, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Летом 2022 года он сообщил, что практически все шахты объединений «Золотое», «Горское» затоплены. При этом затоплены они выше «точки невозврата», и запустить их «возможности практически нет», сообщил Пасечник.