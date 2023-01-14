Москва, 14 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Изданный 13 января указ лидера киевского режима Владимира Зеленского о новых мерах в энергетике Украины может включать в себя всё, что угодно, вплоть до отключения жителей страны от энергосети. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Presidential Office of Ukraine Владимир Зеленский

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В беседе с ТАСС он подчеркнул, что соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима о новых мерах в энергетике, введенное в действие указом Зеленского, ― не более чем юридическая легализация решения.

«Энергосистема трещит, нужны новые нормы перераспределения потоков и установки приоритетов», ― пояснил бывший дипломат.

По его словам, в самом решении могут содержаться какие угодно формулировки, даже «вырубаем жителей и вся энергетика теперь только для железной дороги, танки возить».

Напомним, 13 января на сайте главы киевского режимы был обнародован указ №18/2023. Зеленский постановил «ввести в действие решение СНБО Украины от 13 января 2023 года «О состоянии выполнения решений СНБО Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022/23 года в условиях особого периода».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября российские Вооружённые силы наносят удары по военным объектам Украины и по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает их работу, в качестве ответной меры после серии терактов и диверсий, организованных ВСУ и СБУ на российской территории.

Добавим, что киевский режим признаёт, что энергетика страны продолжает находиться в тяжёлой ситуации. Дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, особенно в утренний и вечерний максимумы потребления. В связи с этим, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00.

Также министерство энергетики режима Зеленского планирует в ближайшее время закупить за рубежом необходимого энергетического оборудования стоимостью более €107 млн.