Краснодарский край, 14 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае провалился под лёд и утонул 13-летний подросток. Несчастный случай произошёл 13 января в станице Старомышастовской Динского района, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Svetlana Vozmilova Лед

Вечером двое подростков вышли на лед реки Кочеты. Неокрепший лёд треснул, и один из мальчиков провалился. Попытки товарища вытащить его не увенчались успехом. К обнаружению тела ребенка были привлечены спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции и местной администрации. В результате поисковых работ около 20:00 тело ребенка достали из реки.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки взяли под контроль в следственном управлении.