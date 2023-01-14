Банги, 14 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. Об этом корреспонденту агентства ТАСС сообщили в российском посольстве в Банги.

Михаил Терещенко/ТАСС Феликс Молуа

По данным российской дипмиссии, делегация во главе с премьер-министром ЦАР прибудет в Санкт-Петербург в субботу, 14 января.

«Визит рабочий. Продолжительность — ориентировочно неделя», — пояснили в посольстве.