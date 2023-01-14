Киев, 14 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Массовое отключение электроэнергии осуществляется на Украине в аварийном режиме, сообщает 14 января «Укрэнерго».

Sergei Chuzavkov/Global Look Press Киев без света

По данным компании, аварийные отключения света сегодня происходят в 11 регионах Украины — к настоящему моменту в них уже превышены лимиты потребления электроэнергии.

Напомним, ситуация с недостатком электроснабжения на Украине ухудшилась с наступлением холодов.

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