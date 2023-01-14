Екатеринбург, 14 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

Синоптики рассказали, что скорость ветра будет достигать 25–27 м/с и неблагоприятная погода продержится до 15 января.

«Днем 14 января, ночью и днем 15 января местами в Свердловской области сохраняется очень сильный ветер — 25–27 м/с», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Напомним, в Свердловской области штормовое предупреждение объявили 12 января.