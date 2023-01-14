Вашингтон, 14 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 13 января заявил журналистам первый заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены и уделяем большое внимание этой ситуации, особенно состоянию его здоровья», — сказал Патель.

На вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон призыв Киева перевести Саакашвили лечиться на территорию Украины, представитель Госдепа ответил, что не может сказать по этому вопросу «ничего нового».

Напомним, адвокаты Саакашвили ещё в ноябре заявили, что он может скоро умереть из-за «отравления» и болезней, если не уедет лечиться за границу. Они ссылались на заключение врачей из США. В Пенитенциарной службе Грузии изучили заключение и отметили, что там нет данных о превышении нормы каких-либо веществ в организме политика.