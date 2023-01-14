Красноярск, 14 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Инцидент с высаженным из общественного транспорта на мороз ребёнком в Красноярске не остался без внимания Следственного комитета. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело. Об этом 14 января сообщили в следственном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

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«Глава ведомства поручил […] возбудить уголовное дело по информации об оставлении несовершеннолетнего на морозе в Красноярском крае», ― указано в сообщении СКР в телеграм-канале.

Отмечается, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, согласно сообщениям в соцсетях, 12 января кондуктор в Красноярске высадила 11-летнего мальчика из автобуса за то, что он не оплатил проезд. Школьник был вынужден идти домой пять остановок пешком в 20-градусный мороз.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях такой же инцидент произошёл в Свердловской области. В Екатеринбурге контролёр не впустила школьников в автобус и оставила их на 30-градусном морозе. Другие пассажиры автобуса пытались заступиться за детей, но контролёр была непреклонна. Добраться до пункта назначения они смогли лишь вечером на электричке. Глава СКР поручил возбудить по данному факту уголовное дело.