Москва, 14 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Въезд в Россию запретили ряду официальных лиц Британии, сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ. В числе включённых в российский стоп-лист британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли и начальник британского генштаба Патрик Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Также въезд в Россию запретили министру по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майклу Гоуву, канцлеру герцогства Ланкастерского Оливеру Даудену, министру без портфеля Надхиму Захави.

Подпали под антироссийские санкции также представители руководства стратегического командования британских вооружённых сил и Национального центра кибербезопасности. Эти меры приняты на фоне продолжающегося антироссийского курса Лондона.

Напомним, два дня назад, 12 января, российский МИД проинформировал о расширении стоп-листа: в чёрный список невъездных в Россию добавлены 36 представителей Британии.