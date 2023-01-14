Киев, 14 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В захваченной режимом Киева части Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 14 января сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Утверждается, что ранее 14 января подверглись обстрелам «объекты энергетической инфраструктуры», при этом не уточняется, какие именно это объекты.

«Последствия устраняются», — говорится в сообщении пресс-службы. Добавляется, что в данный момент в энергетической системе на захваченной киевским режимом части Украины продолжает наблюдаться дефицит мощности и введены лимиты потребления.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.