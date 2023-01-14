Вильнюс, 14 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. На литовско-белорусской границе была задержана рекордная в XXI веке партия контрабандных сигарет из Белоруссии. Об этом 14 января сообщается в Службе охраны госграницы при МВД Литвы.

Kirchner-Media/Wedel via www. ima Сигареты

«В рекордной с 2000 года партии табачной контрабанды было 672 тысячи пачек сигарет стоимостью более 2,6 миллиона евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандный товар, обнаруженный в товарных вагонах состава, въехавшего в Литву из Белоруссии, был замаскирован 66 тоннами подсолнечных гранул.

В отчете за 2021 год погранслужба Литвы сообщала о конфискации более 2,5 миллиардов пачек контрабанды, в результате чего было задержано 475 правонарушителей.

Ранее сообщалось, что на американо-мексиканской границе 30 декабря 2022 года было изъято рекордное количество наркотиков.