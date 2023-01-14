Афины , 14 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Парламентские выборы состоятся весной 2023 года в Греции. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис планирует участвовать в них от области Эврос. Об этом он заявил 14 января в ходе пресс-конференции, которая состоялась в городе Александруполис.

IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur Кириакос Мицотакис

Напомним, четырехлетний срок нынешнего правительства Греции истекает 7 июля 2023 года. Мицотакис подчеркнул, что правительство отработает практически весь положенный срок.

«Выборы состоятся весной, и они фактически состоятся в такой момент времени, когда мы практически исчерпаем четырехлетний мандат правительства», — заявил премьер Греции.

Он также подчеркнул, что сам намерен участвовать от Эвроса, так как этот «регион находится в авангарде национальных вызовов» из-за своего местоположения на границе с Турцией. В этом районе регулярно пытаются попасть в Грецию нелегалы, а в Александруполисе фиксируются попытки перебросок западного оружия на Украину.