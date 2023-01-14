Кишинёв, 14 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Спасатели Инспектората охраны окружающей среды Молдавии в лесу в районе Штефан-Водэ на юго-востоке страны отловили льва, которого туда привезли с Украины. Об этом 14 января сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава ведомства Ион Булмага.

sebastian_photos Лев

Он написал, что льва содержал местный житель. Животное раньше находилось в зоопарке в Одессе, его привезли украинские беженцы и подарили жителю Молдавии. Льва выпускали гулять в лес на берегу Днестра, где он бегал вместе с собаками, с которыми подружился, и пугал рыбаков и прохожих.

«На мужчину составили протокол о нарушении, животное отправят в зоопарк Кишинёва в понедельник», — сообщил Булмага.