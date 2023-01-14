Абу-Даби, 14 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В случае возвращения российского газа в Европейский союз это станет большим облегчением и будет способствовать стабилизации цен на голубое топливо. Об этом 14 января заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в ходе своего выступления на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ, которое транслировалось в соцсетях.

Marcus Brandt Газопровод

По словам аль-Кааби, газ из России вернётся в Европу тогда, когда Москва и Брюссель как-то разрешат сложившуюся на данный момент ситуацию, хотя европейские страны, как он считает, сделают более разнообразными источники получения ими углеводородов и перестанут зависеть в этом вопросе от российской стороны.

«Газ из России вернётся в ЕС, и это будет большое облегчение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены», — сказал он.

Также министр энергетики Катара отметил, что в течение ближайших лет — до 2027 года — на мировом рынке не появятся дополнительные объёмы газа и потому ситуация в этот период может оказаться для ЕС непростой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр немецкой земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германии потребуется более дешёвый газ после разрешения конфликта на Украине, поэтому необходимо восстановить «Северный поток — 1».