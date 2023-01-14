Вильнюс, 14 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Взрыв на газопроводе в Пасвальском районе Литвы произошел из-за технических неполадок, сообщил Нямунас Бикнюс, гендиректор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей страны.

Marcus Brandt Газопровод

По его словам, первичный осмотр места происшествия и оборудования говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария.

«Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб», — сказал гендиректор Amber Grid журналистам.

Эксперты предприятия, которые находятся на месте происшествия, говорят, что диверсия маловероятна.

Точная причина инцидента пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Паневежского округа сообщила о взрыве газопровода на улице Йонишкеле, пламя достигало 50 метров в высоту.

Подробнее в материале: В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод