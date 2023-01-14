Кишинёв, 14 января, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Кишинёв считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье «является фактором нестабильности» для региона. Об этом заявил глава молдавского МИД Николай Попеску в интервью, опубликованном 14 января каналом TV8.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Министр назвал присутствие российских военнослужащих в Приднестровье «незаконным», несмотря на то, что они там находятся на основании соглашения между Москвой, Тирасполем и Кишинёвом. Он заявил, что молдавские власти будут «мирно» добиваться вывода миротворцев из региона и «реинтеграции» Приднестровья.

«Безусловно, это (присутствие миротворцев — прим. ИА REGNUM) не облегчает наш путь европейской интеграции, возможно, даже усложняет. Но у нас есть несколько лет, чтобы параллельно продвигать страну в Евросоюз и искать мирные пути решения вопроса», — сказал Попеску.

Глава министерства также заявил, что Кишинёв поддерживает контакты с «тираспольской администрацией» ради того, чтобы сохранить стабильность и мир, хотя ситуация, по мнению Попеску, усложнилась после начала Россией спецоперации по денацификации Украины.

Стоит отметить, глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил, что Кишинёв в последнее время отказывается идти на переговоры с Тирасполем.