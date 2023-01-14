Омск, 14 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В Омске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Среди них трое взрослых и один малолетний ребенок. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автоавария случилась около 08:20 на улице Доковская. Управлявший автомашиной «Шевроле» 30-летний мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено», за рулем которого находился 55-летний водитель.

Пострадавшие в автоаварии люди доставлены в больницу. Среди них 24-летний пассажир автомобиля «Рено», а также две женщины 36 и 27 лет и годовалая девочка.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.