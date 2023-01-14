Киев, 14 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Во второй половине дня 14 января в четырёх регионах Украины начал действовать режим воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 13:21 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области, в 13:22 мск — в Харьковской и Полтавской областях.

В 13:24 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области. Кроме того, в 13:33 мск воздушная тревога объявлена на контролируемой ВСУ части Херсонской области.

Ранее в этих украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Затем она была ненадолго отменена. При этом власти Харьковской области сообщали о взрывах.