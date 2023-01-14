Лондон, 14 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Правительство Великобритании планирует уже в ближайшее время передать Киеву эскадрон танков Challenger 2. Об этом сообщает The Sun.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

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Источник на Даунинг-Стрит сообщил изданию, что премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак проинформирует об этом лидера киевского режима Владимира Зеленского сегодня, 14 января.

Уточняется, что речь идёт о четырёх основных боевых танках британской армии Challenger 2, которые будут немедленно отправлены в Восточную Европу. Вскоре за ними последуют ещё восемь.

Источник в канцелярии премьер-министра подчеркнул, что правительство Великобритании хочет показать, что Лондон поддерживает Киев «делом, а не на словах».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале недели источник Sky News заявил, что Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву британских боевых танков Challenger 2. Он уточнил, что переговоры о поставке, предположительно, до десяти единиц боевой техники велись на протяжении «нескольких недель».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вмешательство США и их союзников в конфликт на территории Украины может стать причиной катастрофы глобального характера. Призывая вспомнить эти слова российского лидера, читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы премьер-министра Великобритании Риши Сунака поставить Киеву эскадрилью британских танков Challenger 2. Вместо этого они предложили лучше «отложить деньги для медсестёр, врачей, учителей».