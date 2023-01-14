Санкт-Петербург, 14 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, который будет действовать в городе утром 15 января из-за сильного ветра. Об этом сообщается в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга 14 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветер и снег в Петербурге

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 15 января с 7 до 13 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра <…>», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что ожидается усиление южного и юго-восточного ветра до 15–17 метров в секунду, что соответствует семи баллам по шкале Бофорта.

Власти Санкт-Петербурга обратились к жителям с предупреждением об опасности при нахождении на открытых пространствах.

Ранее сообщалось, что в Москве 14 января ожидаются ледяной дождь и гололед.