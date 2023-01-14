Москва, 14 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Белорусский гражданин лишился в центре Москвы около 10 млн рублей при попытке обменять деньги на доллары по выгодному курсу, сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Журналисту агентства рассказали, что мужчина нашел обменный пункт на 3-й Тверской-Ямской улице с помощью Telegram, где ему обещали выгодный обменный курс. В правоохранительных органах пояснили, что гражданин Белоруссии отдал деньги девушке-кассиру, которая исчезла со всей суммой.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители проверяют, как вместо пятитысячных купюр мужчина получил в банке 101 бумажку с надписями «пять тысяч дублей».

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