Москва, 14 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В ходе посещения военно-клинических госпиталей Минобороны России в Москве и подмосковных Красногорске и Одинцово начштаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ генерал-майор Александр Дудкин вручил государственные награды раненым участникам специальной военной операции (СВО) по денацификации Украины, отличавшимся во время неё. Об этом 14 января сообщили в российском Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Уточняется, что российские военные по указу президента России Владимира Путина были награждены орденами Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

«По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами!» — заявил в ходе церемонии награждения Дудкин.

Также указывается, что находящиеся в госпиталях российские военные прооперированы и проходят реабилитацию, получая высокотехнологичную медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины пострадала мирная жительница.