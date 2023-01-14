Лондон, 14 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил вопрос о поставках Украине танков Challenger 2. Всего будет поставлено 12 танков. Первая партия из четырех из них будет доставлена в Восточную Европу «сразу же», пишет британская газета Sun.

Andrew Skudder Challenger 2

По данным журналистов, остальные восемь машин будут переданы вскоре после этого.

Ранее сообщалось, что на днях представитель канцелярии премьер-министра Великобритании в интервью газете Financial Times подтвердил готовность предоставить Киеву современные танки Challenger 2.

Комментируя вопрос поставки военной техники Украине, киевский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад должен поставить Киеву тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard, так как те, что имеются в наличии у ВСУ в настоящее время, не способны противостоять российской технике.