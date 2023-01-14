Ясиноватая, ДНР, 14 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины 14 января пострадала мирная жительница. Об этом сообщается в telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«ВФУ [Вооруженные формирования Украины — ред.] нанесли удар по Ясиноватой, ранена мирная жительница», — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось, что обстрел Ясиноватой был зафиксирован в 11:30 по местному времени. Было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

14 января киевские боевики также совершили обстрел Рубежного Луганской Народной Республики из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.