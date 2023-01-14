Приозерск, Ленинградская область, 14 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В результате пожара в посёлке Портовое Приозерского района Ленобласти погибли двое малолетних детей. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По предварительным данным следствия, в ночное время 14 января 2023 года в частном доме в пос. Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что следственный отдел по городу Приозёрску СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

При этом уточняется, что, согласно предварительной информации, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в многоквартирном жилом доме во Ржеве произошёл взрыв бытового газа, из-за чего погиб один человек.