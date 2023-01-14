Будапешт, 14 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Национальные консультации, организованные властями Венгрии, показали, что почти 100% жителей не поддерживают санкции Евросоюза в отношении России, если это несёт значительные последствия. Об этом 14 января сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официальный представитель правительства республики Александра Сенткирайи.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьёзный ущерб», — написала Сенткирайи.

Она отметила, что это был чёткий посыл о необходимости пересмотреть санкционную политику Брюсселя.

Согласно данным правительства Венгрии, консультации проходили в течение двух месяцев до 15 декабря 2022 года. В них приняли участие 1,36 млн граждан при населении страны около 10 млн человек.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику ЕС «ошибочной». По его мнению, Брюсселю не хватает смелости заявить: «Мы с этим облажались».