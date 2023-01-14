Александруполис, Греция, 14 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Греция не планирует создавать базу США в портовом городе Александруполис. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в ходе пресс-конференции в данном городе-порте.

IMAGO/Rafail Georgiadis / Euroki Военнослужащие Греции

По словам премьера Греции, Афины в рамках соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве с Вашингтоном не намерены создавать американскую военную базу в Александруполисе. Мицотакис уточнил, что то, как США могут использовать город-порт, определяется в рамках двустороннего соглашения.

«Наша цель — иметь современные порты с наиболее современным оборудованием», — сообщил журналистам премьер-министр Греции.

В 2019 году Греция и США внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. соглашение предусматривает расширение военно-морской базы США на острове Крит, использование военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио и порта Александруполис, а также любого другого военного объекта на территории Греции с её согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции выразил желание поставлять природный газ на Украину вместо России.