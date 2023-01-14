Варшава, 14 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Предложение правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о возможности проведения переговоров президента России Владимира Путина с немецким канцлером Олафом Шольцем раскритиковало 14 января польское издание wPolityce.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и Олаф Шольц

«Германия до сих пор не протрезвела?! СДПГ защищает переговоры Шольца с Путиным!..» — говорится в публикации.

Также напоминается, что ранее немецкая политическая сила выпустила документ «Социал-демократическая международная политика в меняющиеся времена», в котором указала, что войны, как правило, не заканчиваются на поле боя и потому переговоры Путина с Шольцем являются правильными и необходимыми.

При этом отмечается, что также в документе говорится, что с Россией удалось договориться по нескольким важным вопросам, таким как вывоз зерна через Чёрное море, а потому можно вести с Москвой переговоры и по военным вопросам.

Кроме того, добавляется, что киевский режим против такой позиции правящей в Германии партии, так как отказывается от переговоров с Россией и требует от неё для таковых вывести свои войска из всех воссоединившихся с ней регионов, включая Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января информацию о возможной отставке главы министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт назвали слухами и отказались комментировать в немецком военном ведомстве.