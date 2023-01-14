Киев, 14 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Лидеры западных стран уверены, что увеличение поставок техники и вооружения Украине сможет изменить позицию Российской Федерации о продолжении ведения боевых действий, говорится в сообщении газеты Financial Times 14 января.

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Отмечается, что использование Вооруженными силами Украины современного западного оружия в предстоящих битвах сможет повлиять на ход вооруженного конфликта, таким образом изменив мнение президента Российской Федерации Владимира Путина.

Издание Bloobmerg в пятницу, 13 января, сообщало, что о поставках танков Германией Киеву будет объявлено на следующей неделе, само решение будет принято до встречи министерств обороны стран на авиабазе в Рамштайне.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга подтвердил информацию о полном освобождении города Соледара Донецкой Народной Республики от ВСУ.