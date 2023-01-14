Берлин, 14 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Германии потребуется более дешёвый газ после разрешения конфликта на Украине, поэтому необходимо восстановить «Северный поток — 1». Об этом заявил в интервью газетам группы Funke премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Он отметил, что пока идут военные действия, вопрос о поставках российского газа не стоит. Однако необходимо позаботиться о газопроводе «Северный поток», чтобы его инфраструктура, которая потребуется в будущем, не подвергалась дальнейшим разрушениям. Это должен, по его мнению, сделать оператор.

«Если не устранить ущерб, то «Северный поток» станет непригоден на долгое время», — считает политик.

Как отметил Кречмер, Германии необходимо иметь альтернативные варианты поставок газа, более дешевые, чтобы они отвечали национальным интересам страны.

Напомним, в сентябре 2022 года на газопроводах СП и СП-2 была совершена диверсия. Как установлено в результате предварительного расследования шведской прокуратуры, их подорвали. К расследованию терактов призвал президент РФ Владимир Путин.