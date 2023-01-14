На Украине заявили о взрывах в ряде районов Киева
Киев, 14 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели в Киеве 14 января, сообщают местные власти.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Так, по данным главы Киева Виталия Кличко, взрыв прогремел в Голосеевском районе. Здесь после взрыва начался пожар на нежилом объекте. Чиновник утверждает, что это произошло из-за попадания ракеты.
Также Кличко заявил о взрывах в Днепровском районе Киева.
Что касается Киевской области, то, по данным офиса Зеленского, взрыв прогремел в селе Копылов.
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