Луганск, 14 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) утром 14 января был обстрелян боевиками режима Киева из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Рубежного со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 07:52 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в 11:00 обстреляли Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике.