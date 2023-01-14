Якутск, 14 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Сразу десять автомобилей столкнулись 14 января на трассе в Якутске в условиях плохой видимости, вызванной туманом, снегом и выхлопными газами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Вадим Скрябин/ТАСС Якутск

По данным ведомства, столкновение произошло на 14 километре Намского тракта. В ходе последовательного попутного столкновения пострадал один водитель.

«Столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.

В управлении ГИБДД отмечают, что температура воздуха упала до –5°С, образовался густой туман. В сочетании с выхлопными газами и снежной пылью получается обман зрения, зона видимости сокращается, поэтому ориентироваться на дороге трудней.